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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الحفناوي يستدعي فريق عمل إدارة مستشفى السويس العام لاجتماع طارئ

صدى البلد

استدعي الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس فريق عمل مستشفى السويس العام وذلك لبحث أوضاع قسم طوارئ الباطنة بالمستشفى العام وخلال الاجتماع المنعقد الان بمكتب مدير المستشفي  فقد وجه وكيل وزارة الصحة باستدعاء أطباء من العناية المركزة لتعزيز طوارئ الباطنة .

كما شدد على إدارة المستشفي بمتابعة الطوارئ  علي مدار الساعة ، مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي تقصير يمس المواطنين ، لافتاً للالتزام بالبرتوكولات العلاجية المعمول بها بالطوارئ وتقليل توقيت الانتظار ولاسيما مع زيادة أعداد المترددين علي قسم طوارئ الباطنة .

 

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