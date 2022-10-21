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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال أعمال التطوير بمركز أبوتيج

أعمال الرصف والتطوير
أعمال الرصف والتطوير بمركز أبوتيج

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  استكمال أعمال التطوير والتجميل بمركز أبوتيج وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل وتيسير الحركة المرورية وانتقال المواطنين تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخاصة مشروعات البنية الأساسية والرصف بالقرى والمراكز، مشيراً إلى البدء في رصف شارع مصباح بمدينة أبوتيج وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة على أن يتم الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

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وأوضح محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج إنه تم إزالة المخلفات والقمامة ورفع المخالفات والمعوقات والإشغالات من شارع مصباح، وذلك تمهيداً لرصفه لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، لافتاً إلى متابعته الدورية والإشراف المباشر لمراحل الرصف أولاً بأول تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على الانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن طبقاً للمعايير المقررة، مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ.

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