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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط.. إزالة 75 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 5 مراكز

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن إزالة 75 حالة تعد على الاراضي الزراعية خلال يوم واحد بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 للازالات، مشيرًا إلى الاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية من تنفيذ إزالة لعدد 75 حالة تعدي بمراكز ساحل سليم والبداري وديروط وأبنوب والفتح منها 74 حالة على مساحة 2153 متر مربع مباني وحالة على مساحة 14 سهم زراعة خلال حملات تحت إشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم وبالتعاون مع الإدارة المركزية للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية ومديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

وأكد المحافظ أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات مشيرًا إلى أنه تم التشديد على الوحدات المحلية بالتعامل الحاسم مع المخالفات في المهد والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أية محاولات أخرى للتعدى عليها مع التنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات وإزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على تحقيق المستهدف من "الموجة" وهو الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بمواصلة تنفيذ الازالات ضمن الموجة 20 التي تم تنفيذها على 3 مراحل تمت المرحلة الأولى منها في أغسطس الماضي والمرحلة الثانية في سبتمبر والمرحلة الثالثة بدأت في 8 أكتوبر الجاري وتنتهي في 27 أكتوبر 2022 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

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