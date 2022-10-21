ماجد زيتون: عمليات التخسيس لها أضرار بالغة

خصص برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فقرة خاصة مع الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية.



قال ماجد زيتون، إن مراكز التخسيس الخاصة به تضم مجموعة من الأطباء المتميزين، متابعا: لدي أكثر من 20 أخصائي تغذية من أجل تحقيق الهدف.



وأضاف ماجد زيتون، خلال لقاء بـ برنامج "أنا والطبيب"، على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية ماري نعيم، أن إجراء عمليات التخسيس لها أضرار كبيرة، ويمكن أن تتسبب في حدوث نزيف وجلطات ووفاة.



واسترسل: فكرة إجراء عملية من أجل فقدان الوزن أمر خاطئ، ولا يستحب أن تكون الحل الأول لفقدان الوزن، متابعا: الأخصائيين داخل المركز يمثلون دعم لكل مريض.