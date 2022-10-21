عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد زيتون: عمليات التخسيس لها أضرار بالغة

ماجد زيتون
ماجد زيتون

خصص برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فقرة خاصة مع الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية.


قال ماجد زيتون، إن مراكز التخسيس الخاصة به تضم مجموعة من الأطباء المتميزين، متابعا: لدي أكثر من 20 أخصائي تغذية من أجل تحقيق الهدف.


وأضاف ماجد زيتون، خلال لقاء بـ برنامج "أنا والطبيب"، على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية ماري نعيم، أن إجراء عمليات التخسيس لها أضرار كبيرة، ويمكن أن تتسبب في حدوث نزيف وجلطات ووفاة.


واسترسل: فكرة إجراء عملية من أجل فقدان الوزن أمر خاطئ، ولا يستحب أن تكون الحل الأول لفقدان الوزن، متابعا: الأخصائيين داخل المركز يمثلون دعم لكل مريض.

ماجد زيتون التغذية العلاجية مراكز التخسيس اخبار التوك شو فقدان الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قتلها زوجها بمساعدة عشيقها.. تفاصيل الواقعة كاملة من لسان المتهمة

خلتني أعيط بالدموع.. والد حسام حبيب يفجر مفاجأة صادمة عن ابنه

ترشيحاتنا

آلاف الفلسطينيين يتظاهرون رفضا للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

العالم في شقاء.. خطيب المسجد الحرام: رجع إلى جاهلية شريرة لهذا السبب

الحياة رجعتلها.. رامي رضوان يتحدث عن حواره مع الطفلة يقين

أطفالنا في خطر.. حقيقة انتشار لعبة كتم الأنفاس بالمدارس

الداخلية تداهم مطابع الكتب غير المرخصة بالقاهرة والإسكندرية

الحاسدون يعملون بكل نشاط وشيطان.. خطيب المسجد الحرام: المسئولية تقع على كل مسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء سيغيبون عن مباراة السوبر| من سيتضرر.. الأهلي أم الزمالك ؟

أضرار تناول الرمان بشكل يومي.. انتبه

بملابس كشفت عن زيادة وزنها...ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجوال.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

غيرة وتهديد وتسجيل لحظة الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل فتاة بورسعيد

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أمطار رعدية تضرب المحافظات.. استمرار تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ