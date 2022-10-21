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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية : مراقبة الأغذية تحرر 155 محضرًا

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنّت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة الدقهلية، عدة حملات على التوكيلات  الغذائية ومتداولي الأغذية بناء على توجيهات  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بضرورة استمرار الحملات على جميع التوكيلات والمخازن ومتداولي الأغذية  بالمحافظة.


استهدفت الحملات نحو 207 منشآت غذائية مختلفة منها 56 تُدار دون تراخيص من الجهات المختصة و منشأة واحد بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فيما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تُمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.


كما تم تحرير 155 محضراً , إضافة لسحب 237 عينة  مع اعدام 1191 كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات ونحو 299 لتراً من الزيوت المحروقة والعصائر غير الصالحة للاستخدام الآدمى.


من جانبه شدد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

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