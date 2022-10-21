وفد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي يتفقد صالة حسن مصطفى

تستضيف البطولة الأفريقية..

حرص وفد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، على زيارة صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية المفتوحة.

وأشاد الوفد بتجهيزات الصالة وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث والمناسبات العالمية.

وضم الوفد كل من، جوج مورينو رئيس الاتحاد الدولي جورج مورينو وديلون ريتشارد مدير التطوير وساندرا فول منسقة لجنة المسابقات.

ورافق الوفد خلال الزيارة الدكتور أحمد عوين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وهويدا مندي مديرة البطولة ومصطفى هدهود مدير الصالة.

من جانبه أثنى ديلون ريتشارد مدير التطوير بالاتحاد الدولي بمستوى اللاعبين المصريين وفي مقدمتهم شريف عثمان وفاطمة عمر، مؤكدا أنهم أبطال حققوا أرقام قياسية واستحقوا ما وصلوا إليه.

وقال ريتشارد: "الآن بات من حق الأساطير المصرية اللعب أمام أعين مشجعيهم وذويهم في قلب القاهرة، موجها الدعوة إلى الجماهير المصرية بالحضور من أجل دعم ومساندة أبطال منتخب مصر".

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات الدولية.

وتعد البطولة إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، ويشارك في البطولة 25 دولة من مختلف دول العالم.