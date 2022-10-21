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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأبناء الأكثر تضررا.. استشاري نفسي يحذر من العنف الزوجي| فيديو

الدكتور وائل خفاجي
الدكتور وائل خفاجي

قال الدكتور وائل خفاجي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن العنف بين الأزواج يؤدي لعدم استقرار الأطفال.

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وأضاف وائل خفاجي، خلال استضافته ببرنامج "أمر واقع"، تقديم الإعلامي "أشرف الحجار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": “كلا من الزوج والزوجة عليه أدوار معينة يقوم بها ويكون ذلك بالاتفاق فيما بينهم”.

 

وتابع وائل خفاجي: "الطفل يريد بيئة هادية ومستقرة لكي يكون سوي نفسيا، ووجود العنف والضغوط تسبب الكثير من المشاكل للأطفال مثل الكبت وخوف ورعب وقلق وأعراض نفسية كثيرة".


واسترسل استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان: "كل المشكلات تظهر في فترة الخطوبة .. والحد الأمثل للخطوبة هو 6 شهور".

 

وأوضح أن كل العلامات تظهر خلال فترة الخطوبة، والكثير يقول إنه سيتغير بعد الزواج وهذا غير منطقي.

الأبناء استشاري الطب النفسي الإدمان العنف الازواج الاطفال

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