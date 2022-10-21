كفاية .. سلوى خطاب توجه تحذيرا لـ ياسمين عز على الهواء

حلت الفنانة سلوى خطاب، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج " كلام الناس" للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية والفنية.

وصدمت سلوى خطاب خلال حوارها بالبرنامج،:"ليا واحدة صاحبتي لها آراء عكس آرائك كده وطول اليوم المرأة وحقوق المرأة والكلام ده".

وتابعت:" الراجل مش مطلوب منه حاجة غير شغله وأنا ياخد باله من بيته، وبدورها عقبت ياسمين عز،:": الراجل مش لازم يعمل مجهود عشان يكون جميل هو جميل لوحده".

وحذرت سلوى خطاب ياسمين عز، قائلة:" كفاية رومانسية والنبي وابقي فكريني لما تتجرجري من شعرك، لترد الأخيرة،:" لا أنا لا أقبل ده عليا أو علي غيري".