ناس كتيرة .. تصريحات صادمة لـ سلوي خطاب عن حالتها العاطفية |فيديو

قالت الفنانة سلوى خطاب إن هناك أشخاص كثيرون يسكنون داخل قلبها، متابعة "طول ماحنا عايشين بيسكن جوا قلبنا ناس كتيرة .. وكل واحد ساكن فى القلب في منطقة معينة حسب غلاوته عندنا".

وأضافت "خطاب" خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "النهار" الفضائية، أنها لا يوجد فى قلبها علاقة عاطفية أو شعور عاطفى لشخص معين، مشيرة إلى أن الست هي التي تقود العلاقات الاجتماعية وليست الرجل كما يظن البعض وهي المسؤولة من أشياء كثيرة.

وتابعت سلوى خطاب أنها ست بـ 100 ست وفخورة بذلك وهذا معناه ان الست عندما تكون بـ 100 ست فهي ست الستات، موضحة أن الست لها أكثر من شخصية ويجب أن تخرج هذه الشخصيات فى وقتها المناسب.