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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدكتور أحمد زايد: الدين وسيلة للتقدم وليس القتل.. أسرة نور الشريف أهدت مكتبة الإسكندرية كل مقتنياته.. ندرس طباعة كتب للنشء تلخص التراث العالمي .. ويطالب بفرض ضريبة على الأثرياء لهذا السبب

أحمد زايد
أحمد زايد

الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية في حواره مع إيمان أبو طالب :

يجب فرض 100 ألف جنيه ضريبة «واجب تعليم» على الطبقة المتوسطة لتطوير المدارس

 مصر ستشهد مزيد من الإنجازات خلال الـ١٠ سنوات القادمة

المواطنة هي البحث عن الفضائل داخل الوطن ..وألفت قصيدة شعر في الجامعة

 

حل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ضيفا مع الإعلامية إيمان أبو طالب  ببرنامج بالخط العريض  على شاشة قناة الحياة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى  .


مدير مكتبة الإسكندرية  


كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن طرحه مبادرة لتطوير التعليم في مصر خلال حواره مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة الحياة مساء اليوم الجمعة، في حلقة خاصة من مقر المكتبة بمناسبة مرور 20 سنة على إنشائها.


وقال زايد : اقترح فرض ضريبة تحت مسمى واجب تعليم على كبار أفراد الطبقة المتوسطة تكون قيمتها ١٠٠ الف جنيه سنويا  ويتم تحصيل هذه الضرائب لتطوير المدارس من أسفل ، والضريبة ستشمل الأطباء والمهندسين والصيادلة والنواب ورجال الإعلام موضحا أن الطبقة الوسطي في مصر «فيها فلوس كتيرة حيث أنها مكنزة فلوس كما أن الطبقة الوسطي لديها أموال تكفيها وتفيض» بحسب تعبيره.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن هذه المبادرة طرحها قبل نحو 13 عاما وأنه تلقى هجوما وانتقادات عليها الأمر الذي دفعه لنشر تفاصيلها في مقال صحفي، وفي المقابل تلقى جوابات شكر من محافظات مختلفة من المواطنين كنوع من الثناء على هذه المبادرة

 مصر ستشهد مزيد من الإنجازات خلال ال١٠ سنوات القادمة

رد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية على بعض المثقفين الذين ينكرون ذكرى المعراج وقال إن ذكرى الاسراء والمعراج حقيقة وثابتة ونسلم بها وتساءل قائلا " ماذا نستفيد بإنكارها؟!".

وقال زايد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب، في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة مساء الجمعة، إنه يرفض فكر ابن تيمية موضحا أن الدين وسيلة للتقدم وليس القتل وقد كتب ذلك منذ ٢٠ عاما  وأوضح أن الدين لا يجب استخدامه لفرض الوصاية على الناس.


وعن توقعه لمستقبل مصر بعد ١٠ سنوات قال زايد انها ستشهد المزيد من الإنجازات ويجب أن يؤمن المصريين بمسيرة التقدم التي تشهدها مصر حاليا .


 أسرة نور الشريف أهدت المكتبة ٦ آلاف كتاب ولسنا مسؤولون عن بيع بعض مقتنياته على الأرصفة


كشف الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة أن أسرة الفنان الراحل نور الشريف أهدت المكتبة 6 آلاف كتاب وأن المكتبة غير مسؤولة تماما عن بعض الكتب الخاصة بنور الشريف والتي تم بيعها في فترة من الفترات على الأرصفة.


وأشاد الدكتور أحمد زايد، في حلقة خاصة بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء المكتبة، بجلسات الحوار الوطني الدائرة الان، لاسيما وأنه يتولى منصب مقرر اللجنة الثقافية في الحوار الوطني، موضحا أن هذا الحوار يجعل هناك «اتصال وثقة بين الحكومة والشعب والمعارضة» بحسب تعبيره.


مدير مكتبة الإسكندرية يعلن عن مشروع ثقافي جديد في الذكرى الـ20 لإنشائها

أعلن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تفاصيل مشروعه الثقافي داخل مكتبة الإسكندرية خلال حواره مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، في حلقة خاصة بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء المكتبة.


وقال زايد: نحتاج صناعة ثقافية حقيقية وهذا لن يتحقق إلا من خلال إنشاء سفارات للمعرفة داخل الجامعات المصرية بمختلف أنواعها مضيفا نحتاج جهد من الأسرة المصرية لزيادة الوعي بأهمية القراءة.

وأضاف زايد انه يفكر في ربط المشروع القومي للقراءة بمكتبة الإسكندرية من خلال طباعة كتب للنشء تلخص التراث العالمي ويتم توزيع هذه الكتب على طلاب المدارس في المراحل المختلفة وتكون مركزة في عدد قليل من الوريقات نشرح فيها ملخصات عن التراث العالمي، موضحا أن معدلات القراءة لا تتراجع في مصر فقط ولكن على المستوى العربي كله.  

المواطنة هي البحث عن الفضائل داخل الوطن  

قال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية خلال حواره مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن أساتذته ومدرسينه وبعض أقاربه تنبأوا له بالوصول إلى مكانة مرموقة في العلم والمجتمع.


واضاف د.زايد خلال اللقاء بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء المكتبة، أنه الف قصيدة شعر خلال مرحلة الجامعة موضحا أن مصر شكلت حياته .


وعن مفهوم المواطنة قال زايد أن المواطنة لا تقتصر على تعريف الدين في البطاقة والاعتراف بذلك بل هي ذات مفهوم واسع وأشمل في حب الوطن موضحا أن هي البحث عن الفصائل داخل الوطن، مشيرا إلى  أن الخبراء والسفراء داخل وخارج مصر أشادوا بتفاعلنا معهم من داخل المكتبة وقد أثبتنا دورنا في ذلك


يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساءا كل يوم جمعة تقديم الإعلامية ايمان ابو طالب.


 

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