مزلقانات السكة الحديد .. تنبيه عاجل من النقل

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للسكك الحديدية؛ عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان، ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.



يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل بعنوان "سلامتك تهمنا"؛ وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.