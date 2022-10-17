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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل تحذر من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

قذف القطارات بالحجارة
قذف القطارات بالحجارة

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين ، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة  رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، ما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.

وقالت أن هذة الظاهرة تتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات التى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، و استكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية.

واهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب  أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

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