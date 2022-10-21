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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام حبيب: شيرين كانت منهوبة من اللي حواليها واستنجدت بي

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

كشف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة لأول مرة عن علاقته بشيرين.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": وجودي مكنش محبب من الناس اللي حواليها، لأنهم اكتشفوا ان الحنفية اتقفلت، شيرين كان عندها رقم صادم في البنك، أنا كان عندي فلوس أكتر منها بكتير".

وأوضح:"من قبل ما نتجوز، هي عندها نجاح واسم لكن مش بيترجم لأي حاجة خالص، شيرين كانت منهوبة وأنا كنت العدو الأول لأي حد يعمل كدة”.

وأكمل حسام حبيب: “شيرين كانت منهوبة من الناس اللي عايشين من خيرها، كانت بتأكلهم وتشربهم وكانوا عايزين يمتلكوها، وكان هدفهم ان الشخص ده لازم يمشي، ومش هنكر انهم نجحوا، مضيفا:" شيرين استنجدت بيا لأنها كانت بتتنهش وكانت عاوزاني أنقذها من المحيط المتواجدة فيه".
 

برنامج الحكاية حسام حبيب عمرو أديب شيرين ام بي سي مصر

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