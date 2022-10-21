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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف سلامة: حسيت برهبة كبيرة أول ما شوفت الزعيم عادل إمام.. فيديو

شريف سلامة
شريف سلامة

حل الفنان شريف سلامة والفنانة شيري عادل، ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

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شريف سلامة: مكنتش عايز أمثل ..وأنا مش بحب الشهرة خالص

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وتحدث الفنان شريف سلامة، عن مشاركته مع الزعيم عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، معقبا: "كانت تجربة عظيمة".

وأضاف: "كنت بعمل مسلسل في حضرة المتهم أبي، وكلمني في رمضان قال لي فيه فيلم وتعاله لي المسرح"، متابعا: "قال لي أنت ممثل كويس وجلست معه في المسرح وكانت رهبة كبيرة".

وأشار: "في هالة وطاقة مرعبة ومخيفة وحضور طاغي حتى لو مش بيتكلم"، موضحا: "سألني عن فيلم السفارة في العمارة، وسألني عن رأيي فيه، قولتله أه، ومقولتيش رأيي، فعرف أني مشوفتوش، وقررت أني أول ما أخرج اتفرج على الفيلم".

شريف سلامة الزعيم عادل امام عادل إمام الفنان شريف سلامة الفنان امير كرارة سهرانين

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