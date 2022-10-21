شريف سلامة: حسيت برهبة كبيرة أول ما شوفت الزعيم عادل إمام.. فيديو

حل الفنان شريف سلامة والفنانة شيري عادل، ضيفين على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".



وتحدث الفنان شريف سلامة، عن مشاركته مع الزعيم عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، معقبا: "كانت تجربة عظيمة".

وأضاف: "كنت بعمل مسلسل في حضرة المتهم أبي، وكلمني في رمضان قال لي فيه فيلم وتعاله لي المسرح"، متابعا: "قال لي أنت ممثل كويس وجلست معه في المسرح وكانت رهبة كبيرة".

وأشار: "في هالة وطاقة مرعبة ومخيفة وحضور طاغي حتى لو مش بيتكلم"، موضحا: "سألني عن فيلم السفارة في العمارة، وسألني عن رأيي فيه، قولتله أه، ومقولتيش رأيي، فعرف أني مشوفتوش، وقررت أني أول ما أخرج اتفرج على الفيلم".