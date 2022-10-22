عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اجتماع ثلاثي الأبعاد وسيارة طائرة.. تقنيات لن تتخيلها قريبا في الوطن العربي

من فعاليات معرض جيتكس
من فعاليات معرض جيتكس

جذب معرض "جيتكس جلوبال العالمي - gitex 2022" الكثير من محبي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، باعتباره واحدا من أكبر معارض الاتصالات والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، بل ومن أهم معارض التكنولوجيا في العالم.

ووفقا لموقع "يورو نيوز" عُرض في المعرض أحدث التقنيات ومن بينها السيارات الطائرة وسيارات ذاتية القيادة، والكلاب الآلية، وقال حمادة المنصور أحد منظمي المعرض أنه يقدم لمحة عن التقنيات الحديثة التي سوف يستخدمها البشر.

txt

وزير الاتصالات يشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس بدبى

txt

صحف الإمارات.. أمريكا تتهم بوتين بتدمير النظام العالمي.. قاضي أردني يقتل زوجته وابنه.. زلزال قوي يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا.. 100 مبادرة للتحول الرقمي بمعرض ‎جيتكس العالمي 2022

كانت قد استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" في دورته الـ 42، بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

استعرض الكثير التقنيات الحديثة، والبعض لجأ إلى تجربتها، وتابع البلوجر حمادة المنصور أن استخدام هذه التقنيات ليس بعيدا بل ستنطلق لأيدي ومنزل كل شخص خلال أعوام قليلة.

ومن جانبه قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن هذه الابتكارات سوف تتيح فرصة لاستكشاف أسواقا جديدة في الوطن العربي.

ومن بين التقنيات الحديثة التي عُرضت، غرفة مقابلات بالفيديو لكى تمكن الأشخاص من أن يتحدثوا بتقنية ثلاثية الأبعاد في غرف افتراضية.

بالإضافة إلى عرض سيارة طائرة، ووأوضح المهندس ليو شينينج كبير العلماء في هندسة الطيران طريقة تنفيذ هذه السيارة الطائرة. وقال أنه بدأ العمل مع الفريق على تنفيذ مروحيات صغيرة ثم اكتسبوا خبرة لتصميم سيارة طائرة ذات وزن خفيف للغاية ويتوفر بها كل معايير السلامة والأمان.

تكنولوجيا الامارات كوفيد-19 جائحة كوفيد-19 دولة الامارات الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

لماذا قال النبي حُبب إليّ من الدنيا النساء؟.. أزهري يوضح

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

ترشيحاتنا

أنا وشيرين بنتعذب| حسام حبيب يفاجئ الجميع بهذا التصريح

دعاء آخر الليل مستجاب للرزق .. 20 كلمة لا ترد مع أذان الفجر

اجتماع ثلاثي الأبعاد وسيارة طائرة.. تقنيات لن تتخيلها قريبا في الوطن العربي

نجلة الريحاني: لا أنسى أي نصيحة قالها لي والدي منذ الصغر

هاكرز يخترقون البريد الإلكتروني للطاقة الذرية الإيرانية

ظاهرة يتابعها العالم.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ