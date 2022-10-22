اجتماع ثلاثي الأبعاد وسيارة طائرة.. تقنيات لن تتخيلها قريبا في الوطن العربي

جذب معرض "جيتكس جلوبال العالمي - gitex 2022" الكثير من محبي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، باعتباره واحدا من أكبر معارض الاتصالات والتقنيات في منطقة الشرق الأوسط، بل ومن أهم معارض التكنولوجيا في العالم.

ووفقا لموقع "يورو نيوز" عُرض في المعرض أحدث التقنيات ومن بينها السيارات الطائرة وسيارات ذاتية القيادة، والكلاب الآلية، وقال حمادة المنصور أحد منظمي المعرض أنه يقدم لمحة عن التقنيات الحديثة التي سوف يستخدمها البشر.

كانت قد استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" في دورته الـ 42، بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

استعرض الكثير التقنيات الحديثة، والبعض لجأ إلى تجربتها، وتابع البلوجر حمادة المنصور أن استخدام هذه التقنيات ليس بعيدا بل ستنطلق لأيدي ومنزل كل شخص خلال أعوام قليلة.

ومن جانبه قال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي أن هذه الابتكارات سوف تتيح فرصة لاستكشاف أسواقا جديدة في الوطن العربي.

ومن بين التقنيات الحديثة التي عُرضت، غرفة مقابلات بالفيديو لكى تمكن الأشخاص من أن يتحدثوا بتقنية ثلاثية الأبعاد في غرف افتراضية.

بالإضافة إلى عرض سيارة طائرة، ووأوضح المهندس ليو شينينج كبير العلماء في هندسة الطيران طريقة تنفيذ هذه السيارة الطائرة. وقال أنه بدأ العمل مع الفريق على تنفيذ مروحيات صغيرة ثم اكتسبوا خبرة لتصميم سيارة طائرة ذات وزن خفيف للغاية ويتوفر بها كل معايير السلامة والأمان.