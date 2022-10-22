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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت| فيديو

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم السبت 22-10-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”. 

أسعار الذهب اليوم 

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يعد الذهب من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1269 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1110 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 951 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 8880 جنيها.

الذهب اسعار الذهب توك شو الإعلامية نهاد سمير اسعار الذهب اليوم

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