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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 20 عاطل لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 20 عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لحيازتهم مواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2149 حكما قضائيا متنوعا.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية ،  وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

القليوبية مكافحة الجريمة الأسلحة النارية المعمل الجنائى حائزى الأسلحة النارية

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