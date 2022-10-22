حبس 20 عاطل لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 20 عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لحيازتهم مواد مخدرة ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2149 حكما قضائيا متنوعا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية ، وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.