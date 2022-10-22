دليل القوة والعزم.. جمال رائف يعلق على المؤتمر الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن هناك حراكا فكريا واقتصاديا من قبل الدولة المصرية، من أجل دعم وتطوير القطاع الصناعي، متابعا: ما يحدث دليل على أهمية الاقتصاد المصري ودوره.



وأضاف "جمال رائف" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد بشكل متطور، وتعمل على طرح العديد من الأفكار ووجهات النظر المختلفة لدعمه، متابعا: هناك تكامل مابين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، فيما يخص محور الصناعة.



وأكمل: أن قرار الإصلاح الاقتصادي كان في غاية الأهمية، والمواطن والدولة تكاتفوا من أجل حماية ودعم الاقتصاد، مشيدا بتعامل الدولة المصرية مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي دليل على قوة مصر وعزيمتها في التقدم بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية التي تطيح بالعالم.



ويهدف المؤتمر، لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصري، وفتح أسواق عالمية للمنتج الوطني ، ويناقش خلال 10 جلسات موضوعات التضخم ، والدين العام ، ووثيقة ملكية الدولة.

