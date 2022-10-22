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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير اقتصادي : المواطن المصري يفتقد ثقافة التصنيع والمشروعات الإنتاجية | فيديو

كريم العمدة
كريم العمدة

قال الدكتور  كريم العمدة   ، الخبير الاقتصادي ، إن قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات كان قرارا جريئا ، ونشأ نتيجة الحوار المجتمعي مع المصريين بالخارج ، وإدراك الدولة المصرية أن المصري بالخارج هو مصدر للنقد الأجنبي .

وأوضح الدكتور   كريم العمدة   ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد "  مع الإعلامية رشا مجدي ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المؤتمر الاقتصادي يعد حوارا مجتمعيا ، لمناقشة المشكلات الاقتصادية ، وإيجاد الحلول لها ، وحتى تحسن الوضع الاقتصادي العالمي ، مشيرا إلى أن هناك توقعات بأن يستمر الركود الاقتصادي على مدار عام 2030 .

وتابع " العمدة " ، أن بناء مصر يكون بسواعد أبنائها بالداخل ، والاتجاه لثقافة التصنيع بدلا من الاستثمار ، من خلال وجود ورش تحتضن شباب المدارس الفنية ، موضحا :  "المواطن المصري يفتقد ثقافة التصنيع والمشروعات الإنتاجية" . 

ولفت  إلى أن التدفقات المالية العالمية للاستثمارات قلت بسبب الأزمات العالمية ، والركود الاقتصادي المتوقع استمراره على مدار عام 2023 .
 

كريم العمدة توك شو برنامج صباح البلد جمارك السيارات الاعلامية رشا مجدى

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