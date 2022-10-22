خبير اقتصادي : المواطن المصري يفتقد ثقافة التصنيع والمشروعات الإنتاجية | فيديو

قال الدكتور كريم العمدة ، الخبير الاقتصادي ، إن قرار إعفاء المصريين بالخارج من جمارك السيارات كان قرارا جريئا ، ونشأ نتيجة الحوار المجتمعي مع المصريين بالخارج ، وإدراك الدولة المصرية أن المصري بالخارج هو مصدر للنقد الأجنبي .

وأوضح الدكتور كريم العمدة ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " مع الإعلامية رشا مجدي ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المؤتمر الاقتصادي يعد حوارا مجتمعيا ، لمناقشة المشكلات الاقتصادية ، وإيجاد الحلول لها ، وحتى تحسن الوضع الاقتصادي العالمي ، مشيرا إلى أن هناك توقعات بأن يستمر الركود الاقتصادي على مدار عام 2030 .

وتابع " العمدة " ، أن بناء مصر يكون بسواعد أبنائها بالداخل ، والاتجاه لثقافة التصنيع بدلا من الاستثمار ، من خلال وجود ورش تحتضن شباب المدارس الفنية ، موضحا : "المواطن المصري يفتقد ثقافة التصنيع والمشروعات الإنتاجية" .

ولفت إلى أن التدفقات المالية العالمية للاستثمارات قلت بسبب الأزمات العالمية ، والركود الاقتصادي المتوقع استمراره على مدار عام 2023 .

