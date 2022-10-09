خبير اقتصادي: إفلاس 5600 شركة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام..فيديو

قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي أن الأزمة الكبرى التي أثرت فى الدول الأوروبية هي أزمة الطاقة وكلما اقترب الشتاء كلما تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر، مشيرا إلى أن معدل الإفلاس أصبح أكبر فى دول أوروبا وخاصة فى إنجلترا.

وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أكبر معدل إفلاس للشركات في بريطانيا كان فى الربع الثاني من هذا العام بحوالي 5600 شركة وهذا أكبر معدل لإفلاس الشركات منذ عام 2009.

وتابع الخبير الاقتصادي أن معدل إفلاس الشركات فى ألمانيا أصبح كبير جدا، وهناك حكومات أوروبية تناشد المواطنين بتخفيض استخدام الطاقة بسبب الأزمة الحالية.