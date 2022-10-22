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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

المركزي للتعبئة العامة: المرصد الاحصائي يعزز حق المواطن فى معرفة جميع البيانات

صدى البلد

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الطلب يتزايد على المعلومات والبيانات بصورة كبيرة ولاسيما فى ظل ثورة البيانات والمعلومات مما ادى الى قيام الجهاز بانشاء المرصد الإحصائي "بيانات مصر" .

وأكد بركات خلال موتمر صحفى عقده اليوم إطلاق المرصد الإحصائي "بيانات مصر " ان الجهاز يلعب دورا فى نشر الوعى الاحصائي لدى افراد المجتمع المصرى وتعزيز حق المواطن فى المعرفة أيمانًا من الدولة ببناء الانسان وحقه فى معرفه كافة البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن تدشين هذا المرصد يأتي أيضا من منطلق ترسيخ الثقافة والاطلاع على البيانات والمؤشرات كما أنه يعد استجابة لما شهدته الفترة الاخيرة من طلب متزايد على المعلومات.

واكد بركات ان المرصد جاء لمواكبة التطورات السريعة وعرض المعلومات والبيانات من خلال شاشة عرض على مبنى الجهاز بالاضافة إلى موقع الكتروني جارى الانتهاء منه قريبا لاتاحة المعلومات للإعلاميين والصحفيين نظرا لدورهم المهم فى نشر البيانات .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المجتمع المصري الجهاز المركزي الاقتصاد مواكبة التطور

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