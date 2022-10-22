أحن واحد في الدنيا.. هنا الزاهد توجه رسالة رومانسية لزوجها.. شاهد

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لزوجها الفنان أحمد فهمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هنا الزاهد :"ربنا يحميك ويخليك ليا يا اطيب وأحن واحد في الدنيا، ربنا معاك في مسلسلك الجديد اللي إنت تعبان فيه اوي دلوقتي و شايفاك قدامي عامل مجهود رهيب و متاكدة انه هيكسر الدنيا كالعادة، مسلسل السفاح مستوحاه من قصة حقيقية انا مبهورة و هتشوفوا مسلسل احمد مفاجاة".

وأكدت الفنانة هنا الزاهد خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه لأنها مفيدة للجسم،مشيرة إلى أنها تحرص باستمرار على تناول المياه والاهتمام بوضع مستحضرات التجميل للترطيب، لأنها السر الدائم وراء نعومة بشرتها،وحرصها على ممارسة التمارين الرياضية.