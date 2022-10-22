محاضرات عن التخطيط العمراني ضمن تدريب الدفعة الثانية من مبادرة بني سويف بشبابها

تواصلت فعاليات البرنامج التدريبي من مبادرة"بني سويف بشبابها"،والتي يشارك فيها 83 شاباً وفتاة من شباب المجلس الاستشاري للشباب بتشكيله الجديد ومبادرة تأهيل وتمكين ، حيث يأتي البرنامج كخطوة جديدة وجادة في إطار مشروع تمكين شباب المحافظة وادماجهم ضمن خطط الدولة التنموية وتمكينهم"متطوعين" من القرب ودعم ملفات تنموية وخدمية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية لبني سويف وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وتضمن برنامج التدريب" اليوم السبت " محاضرات عن التخطيط العمراني والتخطيط ومتابعة الخطة ، ومهارات الاتصال والذكاء والتواصل وبناء القدرات والسمات النفسية والشخصية ، حيث يتم تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف ومتابعة فرق العمل الذي يضم : هند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري ، شريف حنفى المشرف على التدريب ، والفريق المكون من : آية اللبان ، محمد محمود ، المهندسة لمياء جبر

تناولت المحاضرة التي ألقاها المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة ، تعريف بمفهوم التخطيط العمراني وأهميته ومستويات التخطيط وجهود الدولة في الحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي والحد من النمو العشوائي وتحسين الصورة الجمالية للمناطق العمرانية تماشياً مع التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم و المشروعات التنموية المقترح بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة و مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة

بينما تناولت المحاضرة الثانية ، التي حاضر فيها الأستاذ محمد عبد اللطيف مدير اداره التخطيط و المتابعة ، شرح وتوضيح لمفهوم عن الخطة الاستثمارية والمخصصات المالية لها سواء تمويل حكومي أو تمويل ذاتي ، وكيفية إعداد الخطة والمشروعات والبنود المتعلقة بها وآليات متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بها على مدار العام المالي الذي يبدأ في يوليو من كل عام ، والموقف المالي والتنفيذي لها ، والتي تتضمن 5 بنود أساسية تشمل :أنشطة رصف الطرق،الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية

فيما اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي"اليوم"،بالمحاضرة التي ألقاها الدكتورعماد كامل، وركز خلالها على تعريف وشرح تنمية مهارات التواصل لدي المتدربين، وآلية التخيطط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب الشباب الإجادة التامة للقيادة والإدارة

تجدر الإشارة أن الدورة " التي يتم عقدها على مدار أسبوعين" تشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وقيادات تنفيذية وأمنية للتدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل : القانون،الإدارة، الأمن القومي ، التواصل الفعال ،مكافحة الفساد، الاقتصاد ، الإعلام ،والمساءلة الاجتماعية ،وإدارة الأزمات وغيرها