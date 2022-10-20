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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من قرى بني سويف وببا.. الأسبوع المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وببا، من يوم السبت وحتى الأربعاء" الأسبوع المقبل"، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

 

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وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء يوم السبت "22/10" عن قرى (رياض باشا، شريف باشا، أبوسليم ، الكوم الأحمر،ومناطق :مطحن بوهلر،مصنع النسيج،مركز التشييد والبناء)،ويوم الأحد"23/10"عن قرية رياض باشا،ويوم الاثنين"24/10" عن قرية طحا البيشة مركز ببا، والثلاثاء "25/10" عن قرية باروط مركز بني سويف  ، ويوم الأربعاء 26/10" عن قرية بليفيا.

 

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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