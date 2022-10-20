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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة أكثر من 200 تعدٍ بالمرحلة الثالثة للموجة الـ20

إزالات بني سويف
إزالات بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـــ ـ20  لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة جميع صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات وصل إلى 202 حالة إزالة، موزعة بواقع “175 تعديا بالبناء على أملاك دولة بمساحة 25 ألفا و694 متراً + 27 حالة تعد على فدان و18 قيراطا أرض زراعية”، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 8 أكتوبر الحالي وحتى 18 من نفس الشهر.

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وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسئولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في شهر أغسطس الماضي، وبلغ إجمالي ما تمت إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها حالياً، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

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