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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط قضايا أموال عامة بـ 140 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط 49 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 140,830,179 مليون جنيه، أبرزها ضبط 30 قضية فى مجال الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل 45,705,179 مليون جنيه.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بجميع صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

جرائم الأموال العامة الأموال العامة وزارة الداخلية الحملات الأمنية النقد الأجنبي

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