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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شريف باشا سيف: 40% من السيدات مصابات بالأورام الليفية | فيديو

الدكتر شريف باشا
الدكتر شريف باشا سيف

قال الدكتور شريف باشا سيف ، استشاري أمراض النساء والتوليد، إن 40 % من السيدات يعانين من الأورام الليفية، منوها بأنها  أورام حميدة 100 %، و تظهر في الثدي والرحم.

وأضاف الدكتور شريف باشا سيف، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب" مع ماري نعيم، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السيدات اللاتي أنجبن من قبل ويعانين من الورم الليفي الصغير ، فإنهن في هذه الحالة يكتفين بالمتابعة فقط، وليسوا في حاجة لعملية جراحية . 

أسباب فشل الحقن المجهري

وأشار إلى أن: "هناك حالات لا يمكن لها أن تجري عملية حقن مجهري، لذلك فإن تقييم الحالة في البداية مهم جدا، ولا يمكن للمريضة أن توجه الطبيب في الاختيار ما بين العلاج والعملية، ولا بد من إجراء التحاليل اللازمة في البداية".

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