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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد بلال: "دوبامين" واجه صعوبات بسبب عدم التزام بعض الفنانين

احمد بلال
احمد بلال

تألق الفنان أحمد بلال نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأول أدواره التمثيلية بمسلسل «دوبامين» ونال إشادات جماهيرية كبيرة.

ووصفه الجمهور بالتلقائية الشديدة فى الأداء في تجسيد شخصية «فادي الطيبة»، مؤكدين أنه قام بدوره بكل سلاسة واتزان درامي، وحضور قوي وأداؤه صادق وغير مصطنع على الشاشة.

«دوبامين» يعرض على مجموعة قنوات الـ cbc وهو مناسب لكل الأعمار، ويقدم فكرة جديدة ومختلفة، ويتضمن في مشاهده الكثير من المشاهد الفلسفية العميقة التي لفتت أنظار المشاهدين والنقاد بوصفه واحدا من أهم المسلسلات التي قدمت نموذج الواقع الافتراضي والسوشيال ميديا بشكل مختلف و بمعالجة مختلفة وجذابة للغاية. 

 

أحمد بلال في دوبامين :


بينما تحدث كابتن الأهلى السابق ونجمه الذي صال وجال في الملاعب أحمد بلال، والذي قرر أن يخوض تجربةً جديدةً بعيدةً عن كرة القدم والرياضة، أنه سعيد بردود الافعال الايجابية التى وصلته عن دوبامين، وأن دور فادى تجربة فنية سعيد بها جدا وتجربة جديدة وجيدة، وأن المسلسل واجهه صعوبات فى عدم التزام بعض الفنانيين وسيتم الإفصاح عنها فيما بعد بالتفصيل ولكن باقى الفنانيين من الشباب قدموا أدوارهم على أكمل وجه بتوجيهات المخرج رؤوف عبد العزيز.


وأكد أن دور فادى راجل الأعمال دور صعب الطباع بشكل كبير وكان يتطلب أن تكون الشخصية غير محبوبة ولا يهتم بشىء سوى عمله من أجل مساعدة زيدان للتغير، ووصلت للجمهور كل هذه المشاعر الخاصة بأدائه، وبناء على هذا نجح فى أداء دوره بشكل كبير.

ويطرح العمل موضوع جديد لم يناقش فى الدراما من قبل وقضية مهمة جدا قائمة على السوشيال ميديا ايجابيتها وسلبياتها وتقديم رسالة مهمة تهم الأسرة المصرية والشباب وترد على تساؤلات كثيرة، وبعض مشاهد هذا المسلسل قدمت رسالتها بشكل مباشر من خلال حالة فنية يتوحد المشاهد مع أشخاصها. 

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، عن قصة من تأليف محمد جلال، و تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا وريم مصطفى و من إنتاج شركة ايمالاين.

أحمد بلال دوبامين أحمد بلال في دوبامين

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