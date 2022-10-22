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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. إنجي على تثير ضجة بإطلالتها |شاهد

انجى على
انجى على

نشرت الاعلامية إنجي علي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بإطلالة مثيرة.
 وظهرت إنجي علي، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، مرتدية فستانا مكشوف الصدر والأكتاف، باللون البيج الفاتح، ذات القماش الشيفون، وبه فيونكة سوداء.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 وتتميز   إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إنجي علي تستضيف الفنان دياب 

وحل الفنان دياب، ضيفاً على برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه المذيعة إنجى على، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة"نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين أمس ، حيث تحدث عن أعماله الفنية الجديدة.

 وتحدث دياب عن مسلسل "المتهمة" الذي يتم عرضه حالياً، وكشف عن كواليس تصويره والمشاهد الصعبة الذي قام بتجسيدها في العمل، بجانب إعلانه عن العمل الفني الذي يقوم بتحضيره حالياً للمشاركة خلال السباق الرمضاني المقبل.

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.

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نجوم إف إم أسرار النجوم المذيعة انجى على

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