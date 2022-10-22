عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف علاقة لخبطة النوم بالإصابة بـ السكري

السكري
السكري

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا والغريب فى الأمر أنه فى بدأ ينتشر بين الأشخاص فى أعمار صغيرة كسن الشباب والأطفال. 

ودفعت زيادة انتشار مرض السكري من النوع الثاني بين الشباب والأطفال العلماء للبحث فى العوامل التى تسببت فى إصابات فئات عمرية صغيرة به.
وتوصل الباحثون لأسباب عديدة لزيادة احتمالات الإصابة بمرض السكري النوع الثاني مثل السمنة وزيادة الوزن والتغذية الخاطئة وقلة الحركة وزيادة محيط البطن والخصر .

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

كارثة .. 3 أنواع من الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

نوع من الأعشاب يحارب الزهايمر.. موجود في كل بيت

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق


ولكن من الأشياء الغريبة التى لا يتوقع الكثير من الأشخاص علاقتها بمرض السكري هى اضطرابات النوم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ NIDDK”

س: ما هي اضطرابات النوم وأيها ترتبط بمقاومة الأنسولين ومرض السكري؟

اضطرابات النوم شائعة في المجتمع الحديث وربما يكون اضطراب النوم الأكثر شيوعًا هو النوم غير الكافي - فالناس لا يقضون وقتًا طويلاً في الفراش ويريدون الاستفادة من فرص الترفيه والشبكات الاجتماعية ومجتمعنا الذي يعمل على مدار 24 ساعة. 

النوم غير المنتظم شائع فقد يكون الأشخاص مستيقظين حتى الساعة 2 صباحًا في أحد الأيام ثم يتعافون في اليوم التالي ثم يتعين عليهم المغادرة في وقت مبكر جدًا من الصباح في يوم آخر أو الحرمان من النوم الكافى خلال الأسبوع ثم محاولة التعويض خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

السهر
السهر

علاقة عدد ساعات النوم بمرض السكري

تشير الدراسات إلى أن العديد من مشاكل النوم مرتبطة بمقاومة الأنسولين ومقدمات مرض السكري ولها تأثير كبير على تحمل الجلوكوز فعلى سبيل المثال ، هناك دليل تجريبي على أنه إذا كنت تأخذ متطوعين أصحاء وأجبرتهم على وضع جدول زمني لا يحدث فيه النوم باستمرار أثناء الليل ، فإن النتيجة هي انخفاض في تحمل الجلوكوز وحساسية الأنسولين.

عدد ساعات النوم
عدد ساعات النوم

النقطة المهمة هنا، هي أن نمط الحياة الحديث قد تسبب في عدم انتظام النوم مما يزيد من عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري هذا بالإضافة إلى العلاقة الراسخة بين مرض السكري من النوع 2 واضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم (OSA). 

يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على حوالي ثلثي الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2ن و تؤثر شدته على التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري ، فكلما زادت حدة انقطاع النفس الانسدادي النومي  كلما انخفضت حساسية الأنسولين.

مشاكل النوم  والإصابة بمرض السكري 

أظهرت دراسات متعددة أن مشاكل النوم تزيد من احتمالات الإصابة بمرض السكري خاصة الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل ، والنوم غير الكافي ، والنوم المفرط ، والنوم غير المنتظم ، كلها عوامل تعزز عدم تحمل الجلوكوز، أما إذا كان الشخص مصابًا بمقدمات السكري أو لديه عوامل وراثية للمرض، أو مصابا بالفعل بداء السكري فإن قلة النوم ستؤدي إلى تفاقم الحالة.

السكري مرض السكري اضطرابات النوم مشاكل النوم عدد ساعات النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 بالدوري الإنجليزي

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. وجبة مغذية ومشبعة ببيضة واحدة

طعام شائع يمنع أمراض القلب .. تعرف عليه

10 أسباب تجعلك تتناول القهوة يوميا .. اكتشفها

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين طعمهم لذيذ

حظك اليوم.. مواليد برج العذراء 22 أكتوبر 2022.. حل مشكلتك فى الحب

نشرة المرأة والصحة: هذه العصائر تدمر صحة الأطفال والكبار .. وعلامات فى اليد تكشف السكري بمراحله الأولى

برج الأسد.. حظك اليوم 22 أكتوبر 2022: هتحقق اللى خططت له سنين

برج الجوزاء .. حظك اليوم 22 أكتوبر 2022 : انتبه لوضعك المالي

ترشيحاتنا

زفة السندريلا .. قصة فيديو لعروسين بـ تروسيكل في ليلة العمر

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

محل المدارس.. وزير التعليم يفجّر مفاجأة مدوية عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية|فيديو

أسطنبول تعلن مغادرة 4 سفن حبوب أوكرانية إلى تركيا وفرنسا واليونان وليبيا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال ويجز للغناء .. مفاجآت جديدة في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بتهمة الخيانة.. القوات الأوكرانية تعتقل رئيس مصنع محركات الطائرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافات وحقائق عن علاقة هشاشة العظام بانقطاع الطمث

بفستان ملفت.. إنجي على تثير ضجة بإطلالتها |شاهد

اختبار ذكاء .. ساعد هذا الصبي في العثور على مفقود شغل عقله

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات سلوى خطاب تكشف عن أناقتها

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ