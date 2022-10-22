هانيا الحمامي تضرب موعدًا مع نور الشربيني في نهائي كأس جراسهوبر للإسكواش

استطاعت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا في التأهل إلى الدور النهائي من كأس جراسهوبر الذهبي للإسكواش للسيدات والرجال، والتي تستضيفها مدينة زيوريخ بسويسرا في الفترة من 18 حتى 23 أكتوبر الجاري.

وفازت هانيا الحمامي على الويلزية تيسني إيفان المصنفة الـ 15 عالميًا بنتيجة (3-1) في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة، بواقع نقاط (11-3), (11-3), (8-11), (11-9).

وكانت هانيا الحمامي قد تأهلت إلى دور نصف النهائي بعد تغلبها على الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة (2-0) في مباراة استغرقت 15 دقيقة، بواقع نقاط (11-5), (11-5).

وتلتقي هانيا الحمامي في دور النهائي مع مواطنتها نور الشربيني غدًا في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.