هاني حتحوت : أحمد فتحي خارج حسابات بيراميدز.. واللاعب يطالب بحسم موقفه

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، خروج أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي بيراميدز، من حسابات مدربه اليوناني، تاكيس جونياس، هذا الموسم.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن احمد فتحي أصبح خارج حسابات المدير الفني لبيراميدز، للموسم الحالي.

وأضاف حتحوت، إن أحمد فتحي طالب إدارة ناديه، بحسم موقفه سواء بالبقاء أو السماح له بالرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد حتحوت، إن احمد فتحي سيجد صعوبة بالغة في اللعب مع بيراميدز هذا الموسم، وهو ما جعل اللاعب يشعر بالغضب ويطالب إدارة النادي بحسم موقفه بشكل سريع.