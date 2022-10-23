رئيس المعاهد الأزهرية يخصص السبت من كل أسبوع لمناقشة المعوقات

اجتمع اليوم، الشيخ أيمن عبدالغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية، بمديري العموم، وموجهي ومستشاري المواد بقطاع المعاهد الأزهرية.

واستعرض رئيس المعاهد الأزهرية، خلالَ الاجتماعِ بعضَ التقاريرِ الواردة من المناطق الأزهرية، كما قدم فضيلته الشكر لكل القائمين على أعمال المتابعةِ الدوريةِ على المجهودات المبذولة.



وعلى صعيدٍ آخرَ ناقش رئيس المعاهد الأزهرية، عددًا من المقترحاتِ التي تهدف إلى تطويرِ التعليم الأزهري قبلَ الجامعي.

وقرر عبد الغني، تخصيص يوم السبتِ من كلِ أسبوعٍ لمناقشةِ تقاريرِ المتابعةِ الدوريةِ للمناطقِ الأزهرية للوقوف على السلبيات التى تعوق العملية التعليمية، والعمل على معالجتها وفقا للقواعد والضوابط المعنية بذلك؛ لتحقيق الأداء الأمثل في كل ما يتصل بالأوساط التعليمية المختلفة.