الأهلي يتفق مع اتحاد الكرة على ضم كوكا وخليل في السوبر.. والزمالك يستعين بماتيب

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن لا يوجد أزمة بين الأهلي والزمالك مع المنتخب الأولمبي بشأن اللاعبين واحتمالية غيابهم عن مباراة السوبر المصري في الإمارت.

وقال كريم شحاتة في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي اتفق مع اتحاد الكرة بشكل نهائي على ضم أحمد نبيل كوكا ورأفت خليل".

وتابع: "الزمالك سيضم حسام عبد المجيد ماتيب في مباراة السوبر".

الأهلي يرفض طلب الزمالك قبل مباراة السوبر

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، عن رفض النادي الأهلي ارتداء نادي الزمالك الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر ، في خطاب ارسله لاتحاد كرة القدم .

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصى بموقع فيسبوك “ الأهلي يعلن رفضه ارتداء نادي الزمالك الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر، في خطاب أرسله لاتحاد كرة القدم ”.

و اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء امس استعدادًا لمباراة أسوان، التي تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض لاعبو الأهلي فقرة إحماء أعقبتها تدريبات الكرة، والتي اشتملت على الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه خلال مباراة أسوان.