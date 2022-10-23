أحمد دياب يكشف المهام الوظيفية لرابطة الأندية ودور اتحاد الكرة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية دور الرابطة في بطولة إدارة الكرة المصرية ومهام عمل اتحاد الكرة .

وقال دياب خلال تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت : الاتحاد هو الأب الشرعي لكرة القدم في أي بلد هو العضو في الفيفا ويتعامل فيما يخص كرة القدم علي المستوي الدولي .

وأكمل : رابطة الأندية تعبر عن الفرق تنظم العملية المحلية وتبيع المسابقات المحلية اما الاتحاد وظيفته المنتخبات والاهتمام باللعبة وانتشارها وتنظيم البطولة الترويجية الخاص به وهي كأس مصر .

وأوضح : لجنة الحكام ولجنة شؤون اللاعبين والقيد وهما لجنتين تابعتين لإتحاد الكرة بشكل مباشر لان هناك تنافس بين الأندية وغير ذلك هو تابع لرابطة الأندية .

وعن أزمة الحكام قال احمد دياب : مداخيل اتحاد الكرة من ضمنها تطوير منظومة التحكيم وهي تمتلك القوة المالية القادرة علي تطوير التحكيم اما دور الرابطة ينحصر حول الخطة والطريقة فقط لتطوير المنظومة .