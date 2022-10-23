هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية أن تضرب عاصفة ثلجية قوية غرب الولايات المتحدة خلال عطلة هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

وأشارت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى أن من المتوقع كذلك أن تشهد ولايات الغرب الأمريكي هطول أمطار غزية وحدوث عواصف رعدية عنيفة.

وأوضحت أن العاصفة بدأت - بالفعل - في الاتجاه نحو الغرب خلال عطلة الأسبوع الجاري، ما بين /السبت/ و/الأحد/؛ لتصبح أول هطول ثلجي في الموسم في اتجاه الولايات الغربية الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن ما شهده شهر أكتوبر الجاري من أجواء دافئة وجافة بصورة غير عادية، ربما

تنتهي بصورة مفاجئة اليوم في ظل توقع عواصف باردة وأمطار وسقوط ثلجي كثيف.

وقد انتشرت أمس تحذيرات وإرشادات بشأن العواصف الشتوية في أنحاء ثماني ولايات، في ظل توقع سقوط ثلوج؛ يصل ارتفاعها إلى ما بين قدم وقدمين، كما تقل الرؤية جراء ذلك.