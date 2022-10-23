عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في 7 محافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية فى 21 عيادة خارجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بـ 7 محافظات، كمرحلة أولي، أمس السبت، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.

وأوضح الدكتو حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات فى يومها الأول شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بالسبع محافظات وهى" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، مؤكدًا انه جاري تشغيل الفترة المسائية بعيادات الهيئة بباقى المحافظات تباعًا خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف "عبدالغفار"، ان الفترة المسائية بالعيادات الخارجية تبدء من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً بواقع ٤ ساعات يوميًا، موضحًا ان تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام فى الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية الامر الذى سيلقى رضاء لدى متلقى الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي، الى ان العيادات تقدم خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين و الاخصائيين فى تخصصات (الجراحه - العظام - انف وأذن - جلدية - اسنان - باطنة - أطفال )، وخدمات الممارس العام، وتكرار العلاج، بالاضافه الى خدمات الفحوصات المعمليه، والاشعه التشخيصيه، وصرف العلاج، وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة.

وكشف أن الهيئة أتاحت بالعيادات فى فترتها المسائية خدمة الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحى وذلك بأسعار رمزيه، حرصًا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين في تلقى الخدمة الصحية، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما انه جارى إضافة تخصصات جديدة بالعيادات لضمان الوصول الى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

جديدة .. خالد الغندور عن اختيار ديانج رجل الجولة الأولى بدوري WE

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

محل المدارس.. وزير التعليم يفجّر مفاجأة مدوية عن السناتر ومراكز الدروس الخصوصية|فيديو

ترشيحاتنا

قمة المناخ.. موقع أجنبي: أنظار العالم تتجه إلى شرم الشيخ لإنقاذ كوكب الأرض

أسعار أوبل موكا 2023 في مصر .. صور

استدان لكسب لقمة العيش فعاد في «كفن»|تفاصيل وفاة شاب تاركًا طفلين عقب سفره

أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه اليوم 23-10-2022

حالة انهيار.. الأسلحة الإيرانية تظهر ضعف روسيا

الصحة: بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في 7 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مرعب.. هندي يقبل رأس أكثر أفعى سامة في العالم

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ