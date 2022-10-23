الصحة: بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية في 7 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية فى 21 عيادة خارجية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بـ 7 محافظات، كمرحلة أولي، أمس السبت، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع في الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.

وأوضح الدكتو حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات فى يومها الأول شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بالسبع محافظات وهى" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، مؤكدًا انه جاري تشغيل الفترة المسائية بعيادات الهيئة بباقى المحافظات تباعًا خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف "عبدالغفار"، ان الفترة المسائية بالعيادات الخارجية تبدء من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً بواقع ٤ ساعات يوميًا، موضحًا ان تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام فى الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية الامر الذى سيلقى رضاء لدى متلقى الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الصحي، الى ان العيادات تقدم خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين و الاخصائيين فى تخصصات (الجراحه - العظام - انف وأذن - جلدية - اسنان - باطنة - أطفال )، وخدمات الممارس العام، وتكرار العلاج، بالاضافه الى خدمات الفحوصات المعمليه، والاشعه التشخيصيه، وصرف العلاج، وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة.

وكشف أن الهيئة أتاحت بالعيادات فى فترتها المسائية خدمة الكشف الطبي لغير المنتفعين بالتأمين الصحى وذلك بأسعار رمزيه، حرصًا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين في تلقى الخدمة الصحية، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما انه جارى إضافة تخصصات جديدة بالعيادات لضمان الوصول الى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة.