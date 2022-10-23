طاقة النواب تشيد بقرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود

أشاد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بقرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال " عوض الله " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا القرار يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية ، مؤكداً أن تثبيت أسعار الوقود جاء فى ظل الانطلاقة الكبيرة التى حققها قطاع البترول ونجاحه فى توفير المنتجات البترولية.

وأعلن النائب حسام الدين صالح عوض الله تاييد اللجنة لهذا القرار الذى لقى ارتياحاً كبيراً من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ، مؤكداً أهمية هذا القرار فى تثبيت اسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل وعدم زيادتها.