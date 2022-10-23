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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تشيد بقرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود

حسام الدين صالح
حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان

أشاد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بقرار الحكومة بتثبيت أسعار الوقود موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال " عوض الله " فى بيان له اصدره اليوم إن هذا القرار يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية ، مؤكداً أن تثبيت أسعار الوقود جاء فى ظل الانطلاقة الكبيرة التى حققها قطاع البترول ونجاحه فى توفير المنتجات البترولية.

وأعلن النائب حسام الدين صالح عوض الله تاييد اللجنة لهذا القرار الذى لقى ارتياحاً كبيراً من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ، مؤكداً أهمية هذا القرار فى تثبيت اسعار تعريفة الركوب لمختلف وسائل النقل وعدم زيادتها.

تثبيت أسعار الوقود رئيس مجلس الوزراء الحكومة وزير البترول والثروة المعدنية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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