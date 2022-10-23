محافظ الشرقية يفاجئ قرية المجفف ويأمر بتكثيف أعمال النظافة وتسوية الشوارع

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية المجفف التابعة لرئاسة مركز ومدينه ديرب نجم للوقوف علي مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية .

وسيراً علي الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف علي الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

كما أمر المحافظ صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة مع التشديد علي استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستعداداً لاستقبال فصل الشتاء وتفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح المارة ، كلف المحافظ رئيس المركز بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها أولاً بأول.

كما قام محافظ الشرقية بالاتصال هاتفياً بالدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالشرقية للتعرف علي الإجراءات التي تم اتخاذها عقب تنفيذ قرار الإزالة الصادر لمعهد المجفف الاعدادي للبنين بالقرية وذلك لإدراجه في أقرب خطة لإعادة إنشائه من جديد لاستقبال أبناء القرية والارتقاء بمنظومة التعليم الأزهري بها.

وخلال تفقده شوارع قرية المجفف أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمراجعة الموقف التنفيذي لتشغيل بئر مياه متوقف بالقرية وذلك بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحى لسرعه الانتهاء منه وتشغيله وتوفير مياه شرب نقيه لأبناء القرية ، وكذلك مراجعة الصرف الصحي العشوائي بالقرية للتأكد من تشغيله بطريقة سليمه للحفاظ على البيئه وصحة المواطنين.

كما حرص المحافظ علي الاستماع لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة، موجهاً رئيس المركز بتلبيتها فوراً والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها.