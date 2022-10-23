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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«كبار العلماء»: استمرار تلقي بحوث مسابقة الأزهر العالمية للبحوث

مسابقة الأزهر العالمية
مسابقة الأزهر العالمية للبحوث

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، استمرار مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، في تلقي البحوث المشاركة حتى نهاية جمادى الأولى من العام الهجري 1444هـ،  ثم تستكمل بعد ذلك أعمال التحكيم والرصد، على أن تعلن النتيجة النهائية للمسابقة وتسليم الجوائز للفائزين في السابع من رمضان 1444هـ.

مسابقة الأزهر العالمية للبحوث

وذلك انطلاقًا من المسؤوليات العلمية والدينية والاجتماعية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وإثراء الحراك العلمي الجاد، لخدمة رسالة الأزهر الشريف العلمية والمجتمعية، وتحقيق مبدأ المسئولية المشتركة في حمل هموم الأمة، والبحث عن حلول ناجعة لها، وترسيخ مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لتلبية حاجات العصر، وإجابة تساؤلاته، ومعالجة وقائعه، ومواكبة مستجداته، وبعث روح التجديد المنضبط، وإثراء حركة الاجتهاد في الفكر الإسلامي.

وتتكون المسابقة من خمسة فروع، الفرع الأول: العقيدة والفكر المعاصر وموضوعها الأصول الفكرية لجماعات التطرف ودور المؤسسات التعليمية في مواجهتها، الفرع الثاني: الفقه الإسلامي وأصوله وموضوعه أثر التقدم التقني على مسائل  الأحوال الشخصية، الفرع الثالث: التفسير وعلوم القرآن وموضوعه الحداثة وتفسير نصوص الوحي، الفرع الرابع: الحديث وعلومه وموضوعه حركات التشكيك في السنة النبوية "الشبهات والمألات"، الفرع الخامس: اللغة العربية وآدابها وموضوعها خطوات التجديد في التراث البلاغي والنقد الأدبي.

وتتمثل الشروط العامة للمسابقة في الآتي:
- اللغة المعتمدة للبحوث المقدمة في فروع المسابقة هي اللغة العربية الفصحى، سواء كان الباحث من داخل مصر أو خارجها.
- يتقدم الباحث ببحث واحد فقط في أحد فروع المسابقة، ولا مانع من مشاركة أكثر من باحث في إعداد البحث.
- يكون البحث متسمًا بالجِدَّة والعمق، ويراعَى فيه أصول المنهج العلمي وتقاليده المعتمدة.
- يُكتب في الصفحة الأولى من البحث عنوان البحث، واسم الباحث، والصفة العلمية، والتخصص، وجهة العمل، والجنسية، ومحل الإقامة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، ولا يُذكر في متن البحث اسم الباحث، أو أية إشارة تكشف عن هويته.
- تُقدَّم البحوث بصيغة (WORD) و(PDF)، على أن يكون نوع الخط (Simplified Arabic)، بحجم (16) في المتن، و(12) في الحواشي، و(20) Bold في العناوين.
- ألا يكون البحث قد قُدم لجهة أخرى، أو حصل به الباحث على درجة علمية.
- إذا ثبت أن بالبحث المقدم انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، أو تجاوزًا لأخلاقيات البحث العلمي؛ تحمل الباحث تبعات ذلك دون أدنى مسئولية على الأزهر الشريف.
- تنتقل حقوق الطبع والترجمة والنشر لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمجرد فوز البحث بالجائزة، مع الاحتفاظ بالحق الأدبي للباحث.
- آخر موعد لتلقي البحوث آخر جمادى الأول 1444هـ.
- تُسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة في الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق 7 من رمضان 1443 هـ.
- يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.
- تُرسَل البحوث، وصور الرقم القومي أو جواز السفر، إلكترونيًّا عبر النافذة الخاصة بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونية (http://www.azhar.eg)، أو تُقدَّم يدويًّا إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء (مشيخة الأزهر القديمة - أمام الجامع الأزهر)

الأزهر هيئة كبار العلماء مسابقة الأزهر العالمية للبحوث أعمال التحكيم والرصد كبار العلماء بالأزهر الشريف

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