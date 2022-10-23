وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على المشاركة في مسابقة المبدع الصغير

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم عددا من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها وذلك برفقة حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص.

وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على المشاركة فى مسابقة المبدع الصغير

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن الجولة التفقدية شملت مدارس السيف الحديثة الخاصة والغرفة التجارية الإعدادية للبنين وجمال عبد الناصر الاعدادي للبنات وناصر الإعدادية للبنات.

وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على المشاركة فى مسابقة المبدع الصغير

وخلال جولتها حثت وكيل تعليم بورسعيد طلاب المدارس بالمشاركة في مسابقة المبدع الصغير المقامة تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية والتسجيل من خلال الرابط الالكتروني للمسابقة المعلن على الصفحة الرسمية للمديرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على المشاركة فى مسابقة المبدع الصغير

كما وجهت وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد الطلاب الراغبين للالتحاق بمجموعات التقوية المدرسية لتلقي العلم من خلال الفصول المعدة لهم خصيصا بالمكان الشرعي للدراسة وهي المدرسة مشيرة إلى أن مراكز الدروس الخصوصية غير أمنة بالإضافة إلى أن القائمين عليها لا ينتمون للمؤسسة التعليمية.

وكيل تعليم بورسعيد تحث الطلاب على المشاركة فى مسابقة المبدع الصغير

وسجلت الدكتورة هالة عبد السلام شكرها لبعض المعلمين أثناء حضور شرحهم بالفصول تقديرا لتميزهم وتوصيلهم المعلومة للطلاب بشكل مبسط متمنية لهم دوام التوفيق والسداد.