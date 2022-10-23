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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. تركيا تعلن تنفيذ عملية أمنية خاصة في شمال سوريا

تركيا تعلن تنفيذ
تركيا تعلن تنفيذ عملية خاصة في شمال سوريا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم "الأحد"، عن تنفيذ عملية خاصة في مدينة الباب شمالي سوريا، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي وإحضارهم إلى تركيا.

ونقلت "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام تركية، أن السلطات التركية أوضحت أنه "تم تنفيذ عملية مهمة وتعد نقطة تحول، في سوريا، ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "في العملية التي نسقتها متابعة وتنفيذ قيادة قوات الدرك في ولاية غازي عنتاب (جنوبي تركيا)، تم إلقاء القبض على 9 إرهابيين، ممن يسمون قياديين ومسؤولين بالتنظيم".

وذكرت السلطات أنه "جرى التأكد بأن هذه المجموعة (التي تم اعتقالها) كانت تقود وحدات العمل التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المسلح في سوريا، التي كانت قد قدمت عمليات تدريبية لعناصر داعش، لتنفيذ عمليات تفجير انتحاري، وتخريب، وتنفيذ هجمات، ولاستخدام العبوات الناسفة، وتنفيذ اغتيالات، وتدريب استخباراتي، لأعضاء التنظيم الذي حددوه، وهي مسؤولة عن تنفيذ هجمات في مدينة الباب وضد تركيا في نفس الوقت، وكانوا يخططون لتنفيذ المزيد من الهجمات".

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وتمت الإشارة إلى أن "العملية استهدفت تحديدا، ما تسمى بـ"وحدة عمل محافظة دمشق" (بمنطقة الباب) التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المسلح".

وقالت السلطات إنه "في هذه العملية، تم اعتقال مساعد الإرهابي الملقب بـ"أبو مصعب"، وهو من يسمى في التنظيم بالأمير الشرعي لمنطقة مداوة في دمشق، كما تم اعتقال ضابط مسؤول عن عمليات اغتيال (إعدام) بالتنظيم، وضابطي لوجستيات، وموظف واحد في الشؤون المالية، ضمن الـ9 الذين تم اعتقالهم من أعضاء التنظيم"، حيث "قامت السلطات القضائية المحلية، باعتقال الإرهابيين الذين تمت إحالتهم إليها".

وبحسب ما تم الإعلان عنه، "عثر خلال عمليات التفتيش في مساكن المتهمين على كمية كبيرة من الأسلحة والمواد الرقمية/التكنولوجية".

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، أمس السبت، أن بلاده تدعم وحدة تراب سوريا، وأنه يجب عدم السماح بتقسيمها.

وأشار جاوش أوغلو إلى المأساة المستمرة في سوريا منذ سنوات، وكذلك الأحداث المشابهة التي تشهدها ليبيا والعراق.

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