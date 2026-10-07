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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتواصل مع منتخب الشباب بسبب مباراة «زد»

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن نادي الزمالك تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، بشأن الثلاثي أحمد صفوت وأدهم محمد حسيب وعزت محمد، بعد استدعائهم لمعسكر المنتخب المقرر انطلاقه غدًا الأربعاء.

وأضاف «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور: الزمالك حصل على موافقة الجهاز الفني للمنتخب على مشاركة الثلاثي مع الفريق الأول أمام زد في كأس عاصمة مصر، على أن ينتظموا مع المنتخب في وقت لاحق.

الزمالك وزد

ويستعد الزمالك لمواجهة «زد» ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الاستفادة من المباراة في تجهيز عدد من اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، قبل الاستحقاقات المهمة المقبلة.

نادي الزمالك الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين خالد الغندور

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