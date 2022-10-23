الغزالة رايقة.. يوسف صلاح "زيكو" يشارك محمد هنيدي فيلمه الجديد

يشارك الطفل يوسف صلاح “زيكو” مع النجم محمد هنيدي في فيلمه الجديد الذي يقوم بإخراجه خالد مرعي، ويحمل اسم أولي وهو دكتور نبيل الجميل.



وكان فيلم زيكو يتناول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.





وكانت الأغنية الدعائية لفيلم من أجل زيكو والتي حملت اسم الغزالة رايقة من غناء كريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة ولحن إيهاب عبد الواحد وكلمات منة القيعى ومن توزيع أحمد طارق، حققت نجاحاً كبيراً .

يوسف صلاح

الفنان محمد هنيدي بدأ بالفعل تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد دكتور نبيل الجميل، وذلك استعدادا لعرضه بداية العام الجديد.



ويضم الفيلم بجانب النجم محمد هنيدي، مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبد العظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء الميرغني ومادلين طبر ومحمد الصاوي ومن تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرغي.



وحرص هنيدي قبل بدء تصوير فيلمه الجديد على تأدية مناسك العمرة حيث قام بنشر صورة له أثناء تواجده فى الحرم النبوي على صفحته الشخصية بموقع التديونات القصيرة تويتر، وعلق عليها قائلأ: كل القلوب إلي الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل صلوا على الحبيب المصطفى”.

