ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

تلقى فريق بيراميدز، ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره الزمالك، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب وليد الكرتي، أحد أهم الركائز الأساسية في فريق بيراميدز، عن لقاء الزمالك، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المصري التي أقيمت بين الفريقين اليوم، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

من جانب آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقررة اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وستكون المباراة اختبارا صعبا على الزمالك وسيراميكا، بعدما حقق الفريقان الفوز في الجولة الأولى.

وشهدت الجولة الأولى بالدوري، فوز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد.

كما شهدت استعراض قوي من سيراميكا كليوباترا الذي حقق الفوز بثلاثية نظيفة على المصري البورسعيدي، وهو أعلى فوز في الجولة الافتتاحية.

ويتسلح سيراميكا كليوباترا بالقوة الهجومية الضاربة بقيادة النيجيري جون إيبوكا، وأحمد ياسر ريان، وصلاح محسن.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي "الونش" وإبراهيما نداي للإصابة، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحسام أشرف لسفرهم مع المنتخب الأولمبي إلى إي سواتيني.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

فيما ضمت قائمة سيراميكا كليوباترا، 20 لاعبا، كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام.

الدفاع: محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - جاستس آرثر- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: محمد متولي كناريا - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي.

الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.