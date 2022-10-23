توقعات الجماهير لمباراتي الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي وأسوان في الدوري

تنطلق اليوم الأحد 23-10-2022 منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يلعب سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب أمام منافسه الزمالك بينما يلعب النادي الأهلي أمام أسوان .

ويسعي نادي سيراميكا كليوباترا مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في المباراة الافتتاحية أمام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وهي الأكبر في الجولة الأولى ليتصدر بها جدول ترتيب الدوري الممتاز .

علي جانب آخر بدأ نادي الزمالك مهمة الحفاظ علي درع بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز في الجولة الأولى علي منافسه سموحة بنتيجة هدفين دون رد في حين يحاول الأهلي العودة لمنصات التتويج الموسم الحالي بمهمة أمام أسوان .

قال سيد علي إنه يتوقع فوز النادي الأهلي علي أسوان 3 /0 وتعادل سيراميكا مع نادي الزمالك.



وأضاف أشرف محمد أن نادي الزمالك سيهزم سيراميكا بثلاثية نظيفة وفوز النادي الأهلي 2 /1 علي اسوان.

ولفت محمد حسن إلى أن النادي الاهلي سيهزم اسوان 5 /1 لأنه متألق هذه الفترة مع المدرب الجديد، ومن المتوقع فوز نادي الزمالك 1 /0 علي سيراميكا.



وآكد علي أحمد أنه يتوقع فوز نادي الزمالك 2 /1 علي سيراميكا وفوز النادي الأهلي 3 /1 علي اسوان.



واختتم حسام حسن أنه يتوقع تعادل نادي الزمالك مع كليوباترا وفوز النادي الأهلي 1 /0 علي أسوان.