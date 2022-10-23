برلمانية: بداية المؤتمر الاقتصادي مبشرة .. وكلمة الرئيس كشفت الحقائق للجميع

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، والذي انطلق صباح اليوم، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن المؤتمرسوف يعمل على وضع خارطة طريق للمستقبل تنهض نهضة حقيقية بالاقتصاد القومي.

وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات له، أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت كشفة للوضع الذي عليه الدولة وما مرت به من ظروف اقتصادية صعبة بداية من عام 2011، مشيرةً إلى أن الرئيس السيسي أعاد بناء الدولة من جديد، بعدما كانت تمر بمرحلة اللادولة واللامؤسسات، وقد عكست كلمته جدية الدولة في تنفيذ ما سينتج عنه المؤتمر من مخرجات.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لتواصل الدولة مع مجتمع الأعمال والمستمثمرين، لإيجاد حلول عاجلة لمعوقات الاستثمار والقطاع الخاص، والذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن نشهد نهضة صناعية تحقق عوائد كبيرة تعمل على زيادة معدلات التصدير وخفض العجز في الميزان التجاري.

وأعربت النائبة هالة أبو السعد، عن الانتهاء بمخرجات من المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، تضع حلولًا على المستوى القريب لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وسيولة في الحصيلة الدولارية، إلى جانب العمل على الإصلاحات الهيكلية من خلال خطط للنهوض بالاقتصاد على المستوى البعيد.

