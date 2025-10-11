قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات استعدادًا لانطلاق التدريب العملي المشترك "صقر 156" ط

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم اصطفاف المعدات والآليات الهندسية وآليات التعامل مع مختلف المواقف والأزمات الطارئة، ضمن التجهيزات النهائية لانطلاق التدريب العملي المشترك “صقر 156” لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الغربية، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة.

توجيهات محافظ الغربية 

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، حيث اطمأن على جاهزية جميع المعدات المشاركة في الاصطفاف، واستمع إلى شرحٍ تفصيلي حول آليات العمل الميداني أثناء مواجهة الأزمات وكيفية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

تحرك خدمي عاجل 

وشهدت الجولة استعراضًا ميدانيًا لمختلف المعدات الثقيلة والمركبات المشاركة، تجاوزت نسبتها 50% من إجمالي معدات المحافظة، وتنوعت ما بين لوادر وحفارات وسيارات إسعاف وأوناش ووحدات تدخل سريع، بمشاركة فعالة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، إلى جانب شركات المرافق والهيئات الخدمية بالمحافظة.

وخلال تفقده، شدد محافظ الغربية على ضرورة الجاهزية الدائمة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، مؤكدًا أهمية إجراء الصيانة الدورية للمعدات والتأكد من كفاءتها التشغيلية قبل انطلاق التدريب. كما استعرض المحافظ خطة التحرك والتدخل العاجل في حالة وقوع أي أزمة، موجهًا بضرورة الالتزام بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف الطوارئ الفرعية بالمراكز والمدن لضمان سرعة الاستجابة.

دعم العيد القومي 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التدريب العملي “صقر 156” يجسّد نموذجًا متكاملًا للتعاون بين المحافظة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث المحتملة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز سرعة اتخاذ القرار في الميدان.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية تضع سلامة المواطنين وأمنهم في مقدمة أولوياتها، وأن مثل هذه التدريبات تسهم في تعزيز القدرة على مواجهة أي طارئ باحترافية عالية.

