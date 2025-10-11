محافظ كفر الشيخ: تغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة بطول 200 متر

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إحلال وتغيير خط مياه الشرب بقطر 4 بوصة والمصنوع من مواسير الإسبوستوس القديمة إلى مواسير بلاستيكية حديثة بطول 200 متر.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة المحافظة في تحديث شبكات المياه وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول مياه نقية وآمنة لجميع الأهالي، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن تقديره لأهالي القرية على تعاونهم الإيجابي وحرصهم على الصالح العام، مؤكدًا أن استجابات المحافظة السريعة تأتي ترجمة حقيقية لتوجه الدولة بضرورة الاقتراب من المواطنين والاستماع إليهم ميدانيًا، والعمل على حل مشكلاتهم فورًا.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لكل أبناء كفرالشيخ.