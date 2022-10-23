كان يسبح في ترعة.. أهالي البداري بأسيوط اسايطة ينجحون باصطياد ورل عملاق

نجح أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، من صيد ورل عملاق أحد الزواحف من ترعة الخياطة بالعقال البحري، وذلك بعد أن ظن الأهالي أنه تمساح.



وقال عدد من الأهالي إنهم فوجئوا بظهور أحد الزواحف يشبه التمساح ويخرج من ترعة الخياطة فقمنا بمحاصرته حتى تمكنا من الإمساك به وربطه بالحبال حتى لا يهرب إلى الترعة مجددا.



وأوضح مصدر مسئول بشئون البيئة بأسيوط، أن حيوان الورل النيلي هو من فصيلة الزواحف ذات الدم البارد، واسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor والاسم العلمي (Varanus niloticus) ، وهو من أكبر الحرشفيات الزاحفة في فصيلة الورليات، يدعى الورل النيلي بسبب معيشته في الماء أو النهر .

وأكد أنه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر على ضفاف نهر النيل؛ مشيرًا إلى أن وزارة البيئة أن الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان، وأنه مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩ ، والذى ينص على حظر صيده أو الاتجار فيه بشكل غير مقنن.

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