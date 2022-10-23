عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كان يسبح في ترعة.. أهالي البداري بأسيوط اسايطة ينجحون باصطياد ورل عملاق

اصطياد ورل عملاق
اصطياد ورل عملاق بأسيوط

نجح أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، من صيد ورل عملاق أحد الزواحف  من ترعة الخياطة بالعقال البحري، وذلك بعد أن ظن الأهالي أنه تمساح.


وقال عدد من الأهالي إنهم فوجئوا بظهور أحد الزواحف يشبه التمساح ويخرج من ترعة الخياطة فقمنا بمحاصرته حتى تمكنا من الإمساك به وربطه بالحبال حتى لا يهرب إلى الترعة مجددا.

محافظ أسيوط يتابع استكمال مشروعات القطاع الصحي في قرى مبادرة "حياة كريمة"

إزالة 33 تعديا على أراضي زراعية وحماية النيل بمركز منفلوط في أسيوط

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

بعد تعرضهم لحادث.. محافظ أسيوط يزور طلاب مدرسة خاصة بالمستشفى الجامعى

محافظ أسيوط وأمين حزب مستقبل وطن يشهدان ختام دورى كرة القدم فى نسخته الرابعة

إصابة 7 أطفال في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بأسيوط

محافظ أسيوط : رفع وإزالة مخلفات قمامة بمراكز البداري والغنايم وساحل سليم والقوصية وصدفا وابوتيج

منها 70 مجمعا خدميا وزراعيا.. محافظ أسيوط يناقش نسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة


وأوضح مصدر مسئول بشئون البيئة بأسيوط، أن حيوان الورل النيلي هو من فصيلة الزواحف ذات الدم البارد، واسمه الشائع بالإنجليزية Nile monitor والاسم العلمي (Varanus niloticus) ، وهو من أكبر الحرشفيات الزاحفة  في فصيلة الورليات، يدعى الورل النيلي بسبب معيشته في الماء أو النهر .
وأكد أنه لا داعي للذعر، وأن الورل النيلي ينتشر على ضفاف نهر النيل؛ مشيرًا إلى أن وزارة البيئة  أن الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان، وأنه مدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩ ، والذى ينص  على حظر صيده أو الاتجار فيه بشكل غير مقنن.

IMG-20221023-WA0132
IMG-20221023-WA0132
IMG-20221023-WA0131
IMG-20221023-WA0131
IMG-20221023-WA0128
IMG-20221023-WA0128
IMG-20221023-WA0129
IMG-20221023-WA0129
IMG-20221023-WA0130
IMG-20221023-WA0130
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط ورل نيلي مركز البداري ترعة الخياطة فصيلة الزواحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

لمتابعة جاهزية القطاعات لأي تقلبات.. محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا مع مسئولي الري

محافظ أسيوط : 700 مليون جنيه استثمارات مشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة والزراعية

ترشيحاتنا

لو راجع مصر قريب.. سعر تويوتا فورتشنر موديل 2022 في السعودية| صور

سفير مصر الجديد لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس

مخاوف من ثورات واحتجاجات عارمة في أوروبا بسبب نقص الطاقة

جامعة عين شمس تستعد لإجراء أول عملية زراعة رئة قريبا

أمين اتحاد المستثمرين: الاصلاح الاقتصادي كان خطوة جريئة من القيادة السياسية

متى يبدأ مفعول الأناناس فى فتح الرحم وتسهيل المخاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقلد ممثلة أجنبية .. إطلالة روجينا تثير ضجة | شاهد

بإطلاله بسيطة.. رشا مهدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مشبعة ومغذية

عروض سفر لـ دبي ومطاعم فاخرة وعشاء مخصوص.. ماذا جنى عامل "الكشري" بعد طرده ؟

فيديو

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

حلمي بكر يكشف كواليس تعاطي شيرين المخدرات وعلاقة حسام حبيب

جبر الخواطر.. حكاية عامل النظافة مع محل الكشري| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ